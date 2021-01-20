ВКТ готовит обращение к татарскому народу по случаю предстоящей всероссийской переписи населения, с его текстом журналистов познакомили вчера на расширенном заседании нацсовета «Милли шура». В это «ответственное время» авторы обращаются к соплеменникам с призывом активно участвовать в процессе, в том числе в качестве волонтеров. О том, какие подводные камни нашла в процедуре Гульнара Сергеева и как Дамир Исхаков преподал авторам воззвания урок татарского языка, — в репортаже «БИЗНЕС Online».

Всемирный конгресс татар подготовил письменное обращение к татарскому народу в связи с предстоящей всероссийской переписью населения

«ТАТАРСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР РАБОТАЕТ ДАВНО, С САМЫХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ОСНОВАТЕЛЬНО ДОНОСИЛ СВОИ МЫСЛИ»

Всемирный конгресс татар подготовил письменное обращение к татарскому народу в связи с предстоящей всероссийской переписью населения. Одобрение документа было единственным пунктом повестки вчерашнего внеочередного заседания ВКТ.

Но прежде глава нацсовета «Милли шура» Василь Шайхразиев дал слово председателю альянса татар Европы Флюру Шарипову , который сообщил с экрана радостную новость. Конференция международных неправительственных организаций, один из консультативных советов при Совете Европы, приняла решения включить альянс татар в свой состав.

«В декабре прошлого года мы подали документы для принятия в состав Конференции международных неправительственных организаций Европы, в нее входит 400 организаций. Комитет вынес решение о принятии альянса в организацию. Данное решение очень важно для всех нас и сыграет большую роль в реализации стратегии татарского народа», — зачитал свой текст Шарипов. Шайхарзиев также отметил значимость такого события и попросил сообщить, если альянсу потребуется какая-либо помощь. «Мы всегда вместе работали и продолжим, для нас это очень важное событие», — добавил глава нацсовета.

Флюр Шарипов: «В декабре прошлого года мы подали документы для принятия в состав Конференции международных неправительственных организаций Европы, в нее входит 400 организаций. Комитет вынес решение о принятии альянса в организацию»

Затем Шайхразиев сделал довольно неожиданное заявление, прокомментировав требование прокуратуры РТ признать экстремистской организацией всетатарский общественный центр. Председатель конгресса заявил, что приветствует деятельность всех организаций, которые работают для сохранения татарского народа, его языка и обычаев, а вину ВТОЦ определит только суд.

«Татарский общественный центр работает давно, с самых первых дней основательно доносил свои мысли по демократическим преобразованиям в Татарстане и России, к нему прислушивались. Со своей стороны мы заявляем: если прокуратура такой документ составила, то мы живем в правовом государстве и понимаем, что их претензии должны быть обоснованными. Решение принимает только суд», — заявил Шайхразиев.

По словам председателя «Милли шуры», ситуации трудно дать однозначную оценку, поскольку, с одной стороны, за ВТОЦ есть реальные дела, с другой — прокуратура предъявила к организации претензии. «Были у них ошибки или нет — решит суд. Хочу сказать, что мы в ВКТ продолжим свою работу. Наши двери всегда открыты тем татарским организациям, которые действуют в рамках закона», — добавил Шайхразиев. Чувствовалось, что чиновник тщательно и осторожно подбирает слова, чтобы выразить свою позицию, но в нынешней ситуации это выглядело как максимум возможной поддержки. А настойчивые ссылки на позицию суда, возможно, неслучайны, ведь Верховный суд РТ совсем недавно уже сказал твердое нет прокуратуре, встав на сторону ВТОЦ в вопросе проведения Хәтер көне (Дня памяти по случаю взятия Казани).

По словам известного юриста с богатой биографией (слева на фото), самые важные (для конгресса) в грядущей переписи — вопросы о владении языками, родном языке и национальности

«ИМЕЮТСЯ ПРИЗЫВЫ ПЕРЕПИСАТЬСЯ ПО-ИНОМУ В УГОДУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ, ЭТНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ИЛИ ИНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ»

На этом минутка откровений завершилась, и слово передали присутствовавшей на заседании партнеру коллегии адвокатов Sergis Гульнаре Сергеевой. ВКТ еще год назад заключил соглашение с Sergis по правовой поддержке в период проведения всероссийской переписи населения. Команда Сергеевой должна будет реагировать на сигналы о нарушениях и в случае чего доводить дело до суда. На данный момент поступило более 100 обращений, как пояснила сама специалист, все они носят консультационный, разъяснительный характер, ведь сама процедура переписи стартует лишь 1 апреля.

По словам известного юриста с богатой биографией, самые важные (для конгресса) в грядущей переписи — вопросы о владении языками, родном языке и национальности. Сергеева обратила внимание, что для указания владения языком достаточно его понимания, без навыков чтения и говорения. При этом в статистике будет учитываться только первый указанный язык, отметила адвокат. «Если человек пишет „русский, татарский“, то учитываться станет только русский язык», — пояснила экс-депутат Госдумы. Для указания того или иного языка родным, по словам Сергеевой, также достаточно лишь того, чтобы данный язык ранее использовался в семье — даже если сам заполняющий бланк гражданин им не владеет.

«Перепись — единственный или основной источник знаний о родных языках и национальном составе населения России, от результатов которого зависит бюджетное финансирование печатных изданий, школ, учреждений культуры»

Людям, рожденным в межнациональных браках, тоже нужно принимать во внимание, что будет учитываться лишь первая указанная национальность — на случай, если кто-то еще не определился и решит указать ее и по папе, и по маме. За несовершеннолетних объявить должны их родители.

«Перепись — единственный или основной источник знаний о родных языках и национальном составе населения России, от результатов которого зависит бюджетное финансирование печатных изданий, школ, учреждений культуры», — напомнила Сергеева в заключение своего выступления.

Затем Шайхразиев зачитал текст обращения к татарскому народу, принятие которого предстояло поставить на голосование. Письмо на двух языках озаглавлено словами «Мы вместе!». «В это ответственное время» авторы обращаются к каждому представителю «второго по численности народа страны» с призывом активно участвовать в переписи и записываться в волонтеры. «Мы получаем сигналы о том, что имеются призывы переписаться по-иному в угоду территориальным, этно-конфессиональным или иным особенностям. Тем самым создается угроза единству нашего народа, делению его на отдельные группы», — читал текст обращения на татарском языке Шайхразиев. А чтобы подобного не допустить, авторы стратегии призывают татар воспользоваться электронной формой заполнения бланка — чтобы избежать нежелательного влияния «посредников». Прозвучало это как намек на то, что в некоторых регионах власти могут прибегнуть к фальсификациям.

Зачитав доклад, председатель хотел уже ставить его на голосование, но тут руку поднял историк и этнолог Дамир Исхаков, который нашел расхождения в русской и татарской версии текста. «Слово „рутинный“ перевели как «күңелсез». А нужно выразить как «гәдәти»

Зачитав доклад, председатель хотел уже ставить его на голосование, но тут руку поднял историк и этнолог Дамир Исхаков, который нашел расхождения в русской и татарской версии текста. «Слово „рутинный“ перевели как „күңелсез“ (скучный — прим. ред.). А нужно выразить как „гәдәти“, — заметил историк. — Проводимая государством акция скучной быть не может, но может — рутинной». Члены совета тут же принялись выискивать это место в тексте и согласились с Исхаковым.

«Данный текст сначала не по-татарски писали», — с сожалением предположил депутат Госсовета РТ и драматург Ркаил Зайдулла. С ним согласился сопредседатель федеральной национально-культурной автономии татар Фарит Уразаев. «Надо отдать это тому, кто хорошо знает татарский язык. Пусть сначала напишет на татарском, а потом уже переведет», — посоветовал он, отложив письмо в сторону.

Других замечаний у членов совета не нашлось, и документ единогласно приняли за основу. За неделю его доведут до ума и 25 января донесут обращение до всего татарского народа.

Линар Фархутдинов

Фото: Андрей Титов