Сегодня, 29 января 2021 года, в рамках реализации Стратегии татарского народа заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с активом татарских общественных организаций города Троицка.

В ходе встречи Вице-премьер РТ рассказал соотечественникам о реализуемых проектах Всемирного конгресса татар, поделился планами на 2021 год. Основной темой беседы стала принятая на Национальном собрании Стратегия татарского народа. Василь Шайхразиев призвал соотечественников опираться на Стратегию, как на основной документ.

В заключении мероприятия были вручены Благодарственные письма и медали Всемирного конгресса татар.

Медалью “За заслуги перед татарским народом” награждены:

1. председатель Центра татарской культуры г. Троицка Ф.Р. Якупов;

2. член Правления Челябинского областного общества краеведов Р.Н. Гизатуллин.

Благодарственным письмом Всемирного конгресса татар за проделанную работу по развитию языка, культуры, сохранению традиций татарского народа отмечен имам-хатиб города Троицка Д.Ф. Ахметшин.

Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар за большой вклад в дело духовного развития татарского народа, взаимного обогащения национальных культур, укрепления связей между народами во имя их дружбы и процветания было вручено Главе Троицкого городского округа А.Г. Виноградову и заместителю главы города Троицка по общим вопросам Е.Г. Василяускене.

Лейсан Хаерова