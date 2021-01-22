Василь Шайхразиев встретился с членами общественной организации «Ак калфак» в Башкортостане

Сегодня, 22 января, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Василь Шайхразиев встретился с членами региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” в Башкортостане. В начале мероприятия гостей встречал ансамбль песни и пляски “Милли аваз” под руководством заслуженного деятеля искусств Татарстана, композитора Мидхата Абдульманова.

Председатель Национального совета Василь Шайхразиев подвел итоги мероприятий, проведенных в прошлом году. Одним из важнейших мероприятий 2020 года стало заседание «Национального Собрания», которое состоялось в августе 2020 года и где был принят документ «Татары: стратегия действия». Василь Шайхразиев подчеркнул, что реализация данной стратегии — задача каждого из нас. Также на встрече определили план работы на 2021 год. Присутствующим было рассказано о Всемирном форуме татарских женщин, который пройдет в марте 2021 года.

На заседании выступили также руководитель Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Раисовна Идрисова и руководитель региональной общественной организации татарских женщин Башкортостана “Ак калфак” Люция Ябировна Вафина.

На встрече состоялось награждение ансамбля “Әллүки”, созданного под руководством руководителя общественной организации “Ак калфак” г. Дюртюли Светланы Васиковой, который в прошлом году завоевал Гран-при фестиваля-конкурса “Җырлыйк әле”. Сегодня же Васил Шайхразиев вручил ансамблю сертификат на пошив татарских национальных платьев. В мероприятии также принял участие представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин.