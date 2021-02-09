Председатель Национального Совета встретился с губернатором Омской области

Сегодня в рамках рабочего визита в Омскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев встретился с губернатором области Александрым Бурковым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы и меры поддержки по сохранению и развитию татарского языка, культуры и искусства в области.

Омская область является лидером по численности татар в Сибирском федеральном округе. На сегодняшний день на территории Омской области проживают около 42 тысяч татар.