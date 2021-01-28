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Василь Шайхразиев встретился с представителями татарских общественных организаций Тюменской области, ХМАО-Югра, ЯНАО

Василь Шайхразиев встретился с представителями татарских общественных организаций Тюменской области, ХМАО-Югра, ЯНАО

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 28.01.2021 0 5

В рамках рабочей поездки в Уральский федеральный округ заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с представителями татарских общественных организаций Тюменской области, ХМАО-Югра, ЯНАО.

Председатель Национального Совета отметил, что ВКТ работает в  тесном сотрудничестве с татарами Тюменской области. А также рассказал о планах на 2021 год, в том числе о предстоящем Всероссийском форуме краеведов и о проекте музея, посвященного культуре сибирских татар. Данный музейный проект разрабатывается по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова.

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