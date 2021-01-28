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Василь Шайхразиев встретился с ректором университета Александром Шестаковым

Василь Шайхразиев встретился с ректором университета Александром Шестаковым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 28.01.2021 0

Сегодня в рамках рабочей поездки в Уральский федеральный округ заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с ректором Южно-Уральского государственного университета Александром Шестаковым.

На встрече также присутствовали вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин и председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области, депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова.

Председатель Национального Совета отметил, что Южно-Уральский государственный университет всегда поддерживает деятельность Конгресса татар Челябинской области и данная встреча является тому доказательством. Василь Шайхразиев вручил Александру Шестакову Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар  и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

 

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