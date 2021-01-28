Василь Шайхразиев встретился с вице-губернатором Челябинской области Анатолием Векшиным

Сегодня, 28 января, в рамках рабочей поездки в Уральский федеральный округ, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с вице-губернатором Анатолием Векшиным в Правительстве Челябинской области.

Также на встрече присутствовали Заместитель руководителя Исполкома

Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев, председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области, депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова и постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов.

Василь Шайхразиев отметил, что окружные заседания проводятся с 2018 года, в этом году, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, встречи проводятся с ограничениями. Также председатель Национального Совета подчеркнул, что сотрудничество с Челябинской областью очень значимо для ВКТ, ведь здесь проживают больше 180 тысяч наших соотечественников.

Председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова рассказала о том, что Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин всегда прислушивается к просьбам и никогда не оставляет без внимания предложения по сотрудничеству от Конгресса татар. Также она предложила создать татарскую группу при филармонии города Челябинска и отметила, что в Челябинской области проживают 5 Заслуженных артистов и один Народный артист Татарстана.

На заседании обсудили вопрос отдельного здания для Татарского культурного центра и для Конгресса Татар Челябинской области. Анатолий Векшин пообещал заняться этим вопросом.

Также, на встрече было принято решение о проведении в Челябинске научно-практической конференции, посвященной 120 -летию И. Ахмерова.