Василь Шайхразиев встретился с заместителем Премьер-министра Башкортостана Азатом Бадрановым

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев сегодня находится в Уфе с рабочей поездкой. Здесь он встретился с заместителем Премьер-министра Башкортостана Азатом Бадрановым. Василь Шайхразиев ознакомил Азата Бадранова с мероприятиями, проведенными Всемирным конгрессом татар в 2020 году.

Во встрече также приняли участие постоянный представитель Республики Татарстан в Башкортостане Юсуф Якубов и представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин.