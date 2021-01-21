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Василь Шайхразиев встретился с заместителем Премьер-министра Башкортостана Азатом Бадрановым

Василь Шайхразиев встретился с заместителем Премьер-министра Башкортостана Азатом Бадрановым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 21.01.2021 0 5

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев сегодня находится в Уфе с рабочей поездкой. Здесь он встретился с заместителем Премьер-министра Башкортостана Азатом Бадрановым. Василь Шайхразиев ознакомил Азата Бадранова с мероприятиями, проведенными Всемирным конгрессом татар в 2020 году.

Во встрече также приняли участие постоянный представитель Республики Татарстан в Башкортостане Юсуф Якубов и представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин.

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