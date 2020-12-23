Вековая традиция: Камышлинскому татарскому народному театру 100 лет!

100 лет. Целый век в культурной жизни не только села, а всего татарского населения Самарского края.

Людская память зафиксировала первые спектакли коллектива. Было это в далеком 1920 году, когда расположенная вдалеке от больших городов и культурных центров татарская деревня, с трудом преодолевая силу косных обычаев, поворачивалась к новой жизни. Многовековые обычаи не допускали мыслей о преобразовании земной жизни, раскрепощении женщины, сохраняли полуфеодальные отношения и нравы в быту. И самодеятельное искусство явилось тем оружием, которое билось за революционное обновление села и просвещение татарских масс. Первыми актерами стали коммунисты и комсомольцы деревни — Миргасыйм Ханнанов, Бибинур Хасанова, Камал Зарипова, Хуршидя Мингазова, Газиз Валиуллин, Талип Вафин, Хумара Вафина. А первыми зрителями были дети бедноты.

В то время в Камышле клуба еще не было. Репетиции проводились в доме местного учителя Агля Яруллина, который был и руководителем коллектива. Свои постановки коллектив до 1930 года показывал в местных школах. Как и все искусство, спектакли театра носили классовый характер. В своих театрализованных представлениях-агитках коллектив высмеивал «кулаков», всех, кто выступал за незыблемость старых нравственных устоев. И в то же время своим словом горячо агитировал за все все новое, прогрессивное.

Сценарий, в основном, писали сами артисты. «Серле шалаш» («Секретный шалаш») — так называлась одна из самых первых постановок театрального кружка. Тема шалаша знакома всем, кто воспитывался в советское время: Ленин, озеро Разлив, подготовка к революции… И пьеса рассказывала о самом, как тогда казалось, главном — ленинской программе преобразования мира.

Пешком, неся на себе весь нехитрый реквизит, актеры-агитаторы обходили соседние села, показывая людям спектакли. И наградой им была популярность театра, которая неуклонно росла, несмотря на неодобрение старшего поколения, а порой (бывало и такое) физические расправы с поклонниками драмкружка.

В 1930 году в селе Камышла был построен сельский дом культуры, и возможности коллектива расширились. Руководителем театра до 1934 года был учитель Фатыйх Бикашев.

В репертуаре тех лет были пьесы Галиаскара Камала «Первое представление», Мирхайдара Файзи «Галиябану», Шарифа Камала «Хаджи-эфэнди женится».

В годы коллективизации одним из самых активных участников драмколлектива стал известный впоследствии татарский поэт Анвар Давыдов. Сейчас его имя носит районный Дом культуры. С 1934 по 1936 годы коллектив возглавлял Кыям Хасанов, ветеран гражданской войны и труда.

В предвоенные годы исключительно популярностью пользовалась драма Мирхайдара Файзи «Галиябану», рассказывающая о трагической судьбе татарской девушки в дореволюционной России. Через любовь познала Галиябану счастье жизни, через любовь нашла в себе силы сопротивления старым представлениям, и на этом пути ее молодое сердце переполнилось ненавистью к несправедливым порядкам старого строя. Исполняла роль Галиябану замечательная самодеятельная актриса Хадича Мифтахова.

Великая Отечественная война внесла в репертуар серьезные коррективы. В эти годы коллектив ставил пьесы татарских драматургов, проникнутые духом патриотизма, преданности Родине и ненависти к врагу. Это — драма Ризы Ишмуратова «Возвращение», Тази Гиззата «Бишбуляк» и другие. В 1942 году коллектив собрал в фонд обороны страны 28000 рублей.

С 1939 по 1952 год бессменным руководителем коллектива был Сагит Галиуллин. В послевоенные годы в состав коллектива влилось много талантливых исполнителей: Кыям Хасанов, Газы Мустафин, Шарифя Валитова, Ганни Мустафин, Бадар Мингазова, Мухтабар Тухбатшин, Халит Мингазов и многие другие. Состав расширился до 40 человек. С 1952 года душой коллектива стала Марьям Якупова, вдохновенно исполнявшая ведущие женские роли. Заметный след оставили после себя режиссеры супруги Рабига и Мукатдас Латыповы.

С годами и по мере роста мастерства артистов обогащался репертуар: театр уже брался за постановку сложных, многоактных спектаклей, отражающих различные стороны жизни татарского народа: «Искра», «Священное поручение», «Ночной сигнал» Т.Гиззатова, «Асылъяр», «Ак калфак» М. Файзи. По-прежнему сохраняла свою актуальность классика, поэтому в репертуаре многие годы шла «Галиябану».

В 60-70 годы коллективом было поставлено немало современных пьес, показывающих новую жизнь татарского народа, ее успехи в социалистическом строительстве, зло и остро высмеивались тунеядцы, лодыри. Основой репертуара стали «Окрыленная Ласточка» ( Х.Валитов), «Гульчачак», «Неписанные законы» (Ю.Аминов), «Сватья» (Г.Насыри),«Зеленая шляпа» (Т.Закиров), а также произведения других авторов.

1970 год стал переломным в работе театра. Несколько обновилось его руководство, в коллектив влилось много молодых исполнителей: 3улейха Галиева, Фания Мусина, Наиль Гайнуллин, Сагит Багаутдинов, Асхат Сытдыков, Таскиря Гайфиева , Гадиля Гарифова, Флюра Насырова и многие другие. Этих молодых артистов сценическому искусству учили ветераны коллектива: Мухтабар ТухбатшиҐ, Бадар Мингазова, Ганни Мустафин, отдавших театру 40 и более лет своей жизни.

А как они были преданы родному театру! После тяжёлой рабочего дня, несмотря на усталость и житейские заботы (например, Мухтабар Тухбатшин работал конюхом в колхозе, а Бадар Мингазова — техничкой в аэропорту), они всегда вовремя приходили на репетиции и первыми были готовы для выездных спектаклей, помогали как руководству коллектива, так молодым артистам, никогда не унывали. Словом, были истинными патриотами театра.

Душой и вдохновителем коллектива многие годы был Ганни Мустафин, необыкновенно талантливый, способный и разносторонний человек. Он ко всем спектаклям создавал эскизы и декорации, постоянно обучал молодежь сценическому искусству.

В том же, 1970 году, к 25-летию Победы над фашисткой Германией коллектив решил подготовить спектакль в память погибшим и без вести пропавшим в Великой Отечественной войне. Было перечитано много пьес, но выбрать подходящее как-то не удавалось: то сюжет не подходил, то возникало опасение, что труппа не осилит… И вот однажды медсестра местной больницы и одновременно артистка театра Зулейха Мингазова привезла переписанную от руки пьесу башкирского драматурга Ангама Атнабаева «Ул кайтты» («Он вернулся»). Артисты сразу поняли, что именно такое произведение им и нужно. И срочно приступили к работе.

Готовились долго и кропотливо. Репетировали каждый день, даже плохая погода той зимы не могла помешать. По воспоминаниям современников, Зубарзят Шарипова и Бадар Мингазова, чтобы не провалиться в сугроб на репетиции приходили с палочками. Просили помощи у Казанского радио, республиканского Дома народного творчества и артистов ТАССР. Редактор радио Татарстана Рафаэль Ильясов (он также популярный эстрадный певец) тогда прислал шумовые звукозаписи и пролог в исполнении народного артиста РСФСР Айрата Арсланова.

…Наконец, апреле 1971 года состоялось премьера спектакля «Ул кайтты» («Он вернулся»). Пьеса Атнабаева всем близка по духу и содержанию, потому что война отобрала у многих отцов – они или погибли или пропали без вести, а боль утраты жива.

Со спектаклем «Он вернулся» театр участвовал в областном фестивале «Театральная весна» и был удостоен почетного звания лауреата. А в декабре 1971 года этот спектакль был показан куйбышевским зрителям в помещении театра оперы и балета и имел огромный успех. Спектакль был записан на Куйбышевском телевидении.

В 1972 году Приказом министерства культуры РСФСР творческий коллектив получил высокое звание «Народного самодеятельного театра». В 1973 году на смотре народных театров, посвященное к 50-летию образования СССР, была показана еще одна значимая работа — спектакль по пьесе С. Шакурова «На пороге жизни» («Тормыш бусагасында»). Он был освящен теме, волнующей всех — воспитания подрастающего поколения.

Как лауреату областного фестиваля Камышлинскому театру была оказана честь выступления в зональном смотре в Ульяновске. За пределы области и на мероприятие такого уровня театр выезжал в первый раз. Декорации и реквизит из Камышлы до Ульяновска доставлялись на открытой машине, попали под дождь, насквозь промокли и испортились. Труппа срочно сушила и перерисовывала декорации.

Выступление было запланировано на утро 12 мая, но оргкомитет накануне вынес решение: выступление камышлинских артистов отменить, так как декорация не была пропитана огнеустойчивым раствором. Узнав об этом, команда всю ночь пропитывала декорации специальным составом. А на другой день измотанные и не отдохнувшие, артисты вышли на сцену и… отыграли как надо. В награду за стойкость и упорство театр был удостоен дипломом 1 степени. Хотя конкуренция была острой – ведь в смотре участвовало 50 коллективов, а в жюри входили режиссеры знаменитых московских театров.

Хочется поименно назвать имена артистов, которые участвовали в тех памятных событиях: Мухтабар Тухбатшин, Бадар Мингазова, Ганни Мустафин, Зубарзят Шарипова, Атлас Тухбатов, Зулейха Шакурова, Зинан Вафина, Наиль Галиуллин, Асхат Сытдыков, Фания Мусина, Заухар Халиуллина, Назия Шарапова, Фануза Халиуллина, Флюра Ахметвалиева, Асия Тухбатова, Маймуня Валитова, Асхат Багаутдинов, Гадиля Гарифова, Роза Гафиятуллина, Таскиря Гайфиева. Спектакль вел Хайдар Галиуллин, а декорации готовил Ганни Мустафин.

После поездки в Ульяновск жизнь шла своим чередом: начиная с 1973 года несколько раз потом менялось руководство театра, постоянно обновлялся состав труппы. Это — естественный процесс.

С 1974 до 1985 года театром руководил Риф Валиев. С 1986 — 1988 годы под руководством молодого режиссера Агтаса Гиззатова сельчанам были подарены спектакли «Зеленая шляпа», «Влюбленный старик», «Если сильно скучаешь».

Плодотворно работал коллектив в 1989 году. С приходом в театр молодого режиссера Рамили Кинге появилось много нового в работе театра.

А с марта 1991 года в театр влилось много молодых исполнителей. В это время театром руководила Гелюса Исламова. Ею был представлен спектакль «Соседка». В 1994 году театр под руководством Айсылу Камалтдиновой принял участие в областном фестивале «Театральная весна» со спектаклем «Прошли свадьбы, износились тулупы». В год 50-летия Великой Победы коллектив стал дипломантом республиканского смотра театральных коллективов в РТ, где самую высокую оценку дал зритель. Комедия Т.Закирова «Свахи», подготовленная режиссером Гузалией Шакировой, завоевала огромный успех.

Коллектив театра ежегодно готовит по 2-3 спектакля. Каждую новую работу просматривает публика в 11-12 селах, это около 4000 зрителей.

В 2014 году театр стал лауреатом I степени республиканского фестиваля самодеятельных коллективов, проведенного Всероссийским конгрессом татар, и лауреатом республиканского фестиваля «Идел-йорт». Не одно поколение камышлинцев воспитал театр, прививая любовь к татарской культуре, сохраняя семейно-бытовые традиции татар, обряды, пропагандируя поэзию и драматургию татарского народа.

В 2018 году артисты театра завоевали самарскую публику, выступив с театрализованной интерактивной программой на этнофесте «Все мы – Россия!» в День дружбы народов, где любой желающий мог присоединиться к театральному действию.

Колллектив ГКУ СО «Дом дружбы народов» поздравляет Камышлинский татарский народный театр с 100-летием творческого пути! Желаем блестящих премьер, запоминающихся и ярких ролей, громких аплодисментов и восторженных оваций!

Материал подготовлен по воспоминаниям Атласа Тухбатшина.

samddn.ru