Веселые уроки с этнической тематикой

Один из дней в отделении школы № 31 (объединенной со школой № 43) г. Магнитогорска, прошел в необычном формате, т.к. городской Дом дружбы народов возобновил давно проверенную форму работы – «Дни национальной культуры». На этот раз был объявлен «День Республики Татарстан», еще и потому, что в этой школе левобережья города не так давно открылся кружок по изучению татарского языка.

С утра в фойе первого этажа, где занимаются учащиеся третьих и четвертых классов, было непривычно многолюдно и шумно, но не только на переменках. В светлом коридоре расположились две школьных парты с удивительными и даже невиданными доселе для детишек вещами, предметами старинного обихода, флажками России и Республики Татарстан. Здесь красовался внушительный том «Истории татарского народа», книги о культуре, искусстве, ремесле и даже кулинарии, а также известные детские татарские сказки на разных языках мира.

Помимо этого выстроились в ряд традиционные сапоги — ичиги и женские туфли великолепной ручной работы с богатым национальным орнаментом, настоящая татарская гармонь, башня из сладкого чак-чака – самого любимого десерта, женские головные уборы — калфаки из разноцветного бархата – старинные, расшитые усердными мастерицами еще в начале 1920-го, а то и 19 века, и рядом – современные. И увы, уже давно неизвестные большинству детей веретена для прядения шерсти. Именно про них задавалось больше всего вопросов хранительнице передвижного этнографического музея – методисту отдела татарской культуры.

А далее ребят пригласили в класс на удивительный урок, который был подготовлен сотрудниками отдела татарской культуры Дома дружбы народов. Ведущая Альбина Гафарова, руководитель кружка татарского языка, знакомила весьма юных зрителей со всеми сторонами жизни республики Татарстан, для наглядности используя массу слайдов на экране проектора. И она же проводила для ребят любимую детскую игру «Тюбетейка» – вот уж где разошлась ребятня! Руководитель молодежного клуба «Идель» Алия Зигангирова разучивала с детьми элементы народного танца. А еще прозвучали песни в исполнении солистов ансамбля татарской песни «Раушан» (руководитель Сария Малюкова) и Илины Канбековой, ведущей солистки ансамбля «Йолдыз», которая подключила к пению своих непоседливых слушателей.

Разумеется, дети вовсе не желали уходить и с удовольствием остались бы еще, но следующие веселые и познавательные уроки ожидали новых зрителей, которые уже с любопытством толпились у дверей класса или осаждали этнографическую выставку, по очереди примеряя головные уборы и деловито делая селфи в калфаках, тюбетейках или с гармошкой.

Лия Ахметзянова

Методист отдела татарской культуры

Дома дружбы народов г. Магнитогорска