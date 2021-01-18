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ВИДЕО: Активистки объединения «Ак калфак» собрались на «девичьи посиделки» в Буралах

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 18.01.2021 0 10

В сельском отделении общественной организации татарских женщин «Ак калфак» под руководством мастерицы приготовления чак-чака Фариды Шайдуллиной собрались такие же увлеченные общими идеями активистки. Очередную встречу они провели в форме «девичьих посиделок» – издавна сельчанки готовили приданое для девушек на выданье вот так вместе. Мероприятие прошло в доме Фариды ханум. На праздник приехали и активистки организации «Ак калфак» из Чубар-Абдуллово, Мяндея, поселка Джалиль.

Лиза НУРЛЫЕВА
aznakaevo-rt.ru

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