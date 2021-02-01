ВИДЕО: Дамир Исхаков и Зайтуна Тычинских: Как татарские сибирские ханы властвовали над Булгаром и башкирами.

Казанский историк Дамир Исхаков и председатель совета НКА сибирских татар и этнограф Зайтуна Тычинских приходят к выводу, что Тюрко-Татарский мир в Средние века являл собой единое пространство. Есть исторические факты, которые показывают, как во времена Золотой Орды Восточная Булгария была под контролем сибирских ханов. В свою очередь, накануне взятия Казани войсками Ивана Грозного сибирский татарский клан правителей Сибири Тайбугиды попадал под зависимость Казанского ханства:

00:42​ Связи между урало-поволжскими и сибирскими татарами

04:28​ Татарские кланы в Средневековой татарской общности

06:52​ Сибирские ханы как вассалы Казанского хана

07:22​ Власть сибирских ханов над восточной частью Волжской Булгарии

15:22​ Клан Буркутов

16:11​ Гайнинские татары

18:53​ Движение татарских кланов по чингизидским территориям

21:40​ Остяки/иштяки

22:25​ Владение Шибана — это Кук Орда или Ак Орда?

23:32​ Историю сибирских татар изучать локально нельзя

25:01​ Угры Приуралья

26:47​ Иоганка Венгр о татарском правители над башкирами

28:33​ Сибирских татар могли исламизировать и поволжские татары

29:10​ Ещё раз об уграх Приуралья