ВИДЕО: Дамир Исхаков и Зайтуна Тычинских: Как татарские сибирские ханы властвовали над Булгаром и башкирами.

Казанский историк Дамир Исхаков и председатель совета НКА сибирских татар и этнограф Зайтуна Тычинских приходят к выводу, что Тюрко-Татарский мир в Средние века являл собой единое пространство. Есть исторические факты, которые показывают, как во времена Золотой Орды Восточная Булгария была под контролем сибирских ханов. В свою очередь, накануне взятия Казани войсками Ивана Грозного сибирский татарский клан правителей Сибири Тайбугиды попадал под зависимость Казанского ханства:
00:42 Связи между урало-поволжскими и сибирскими татарами
04:28 Татарские кланы в Средневековой татарской общности
06:52 Сибирские ханы как вассалы Казанского хана
07:22 Власть сибирских ханов над восточной частью Волжской Булгарии
15:22 Клан Буркутов
16:11 Гайнинские татары
18:53 Движение татарских кланов по чингизидским территориям
21:40 Остяки/иштяки
22:25 Владение Шибана — это Кук Орда или Ак Орда?
23:32 Историю сибирских татар изучать локально нельзя
25:01 Угры Приуралья
26:47 Иоганка Венгр о татарском правители над башкирами
28:33 Сибирских татар могли исламизировать и поволжские татары
29:10 Ещё раз об уграх Приуралья