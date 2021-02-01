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ВИДЕО: Дамир Исхаков и Зайтуна Тычинских: Как татарские сибирские ханы властвовали над Булгаром и башкирами.

ВИДЕО: Дамир Исхаков и Зайтуна Тычинских: Как татарские сибирские ханы властвовали над Булгаром и башкирами.

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 01.02.2021 0 3

Казанский историк Дамир Исхаков и председатель совета НКА сибирских татар и этнограф Зайтуна Тычинских приходят к выводу, что Тюрко-Татарский мир в Средние века являл собой единое пространство. Есть исторические факты, которые показывают, как во времена Золотой Орды Восточная Булгария была под контролем сибирских ханов. В свою очередь, накануне взятия Казани войсками Ивана Грозного сибирский татарский клан правителей Сибири Тайбугиды попадал под зависимость Казанского ханства:

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