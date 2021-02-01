ВИДЕО: Дамир Исхаков о татарской истории родов и кланов Северо-запада Башкортостана

В преддверии проведения Всероссийской переписи среди историков, этнологов, лингвистов и журналистов Татарстана и Башкортостана развернулась острая дискуссия вокруг населения Северо-запада Башкирии. Суть проблематики этого региона заключается в том, что там проживают татароязычные башкиры и, собственного говоря, сами татары. Этническое их размежевание сегодня представляется трудным. В пору вообще говорить о «плавающей» или «двойной» этнической идентификации групп населения этой части Башкортостана. Откуда там появились татароязычные башкиры? Башкирские ученые заявляют, что в начале XX века, ещё на заре становления ТАССР и БАССР Северо-запад Башкортостана наводнили учителя татарского языка и отатароязычили проживающих там башкир. Историк Дамир Исхаков представляет более широкий исторический контекст феномена татароязычия башкир.