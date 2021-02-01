ВИДЕО: Дамир Исхаков: «Татары — имперская нация»

Историк, доктор исторических наук Дамир Исхаков в беседе с политологом Русланом Айсиным рассуждает о происхождении татар, прерывистой истории России и ее народов, политическом характере деления татар, попытке установить памятник Ивану Грозному в Астрахани и исторических перипетиях вокруг астраханских татар, а также о проблемах татар Башкортостана.

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