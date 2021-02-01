ВИДЕО: Дамир Исхаков: «Татары — имперская нация»

Историк, доктор исторических наук Дамир Исхаков в беседе с политологом Русланом Айсиным рассуждает о происхождении татар, прерывистой истории России и ее народов, политическом характере деления татар, попытке установить памятник Ивану Грозному в Астрахани и исторических перипетиях вокруг астраханских татар, а также о проблемах татар Башкортостана.
Предыдущее: Василь Шайхразиев встретился с руководителями татарских общественных организаций Пермского края
Статьи на тему
В Постоянном представительстве РТ состоялась встреча Рената Валиуллина с председателем ТНКА Санкт-Петербурга Раисом Яркаевым
01.02.2021
Василь Шайхразиев встретился с руководителями татарских общественных организаций Пермского края
01.02.2021