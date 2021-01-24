ВИДЕО: Добыча льда для питьевой воды сибирскими татарами в деревне Каракуль Омской области

В Уленкульском сельском поселении Большереченского района состоялась презентация туристического маршрута в рамках реализации проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области.В деревне Каракуль местные жители сибирские татары давно используют лед с местного озера для получения воды для приготовления пищи и питья.Житель деревни Каракуль Мухамадеев Салим приглашает нас проехать на ближайшее озеро долбить лёд для питьевой воды по старинке. Колодца и водопровода в деревне нет, летом тоже нет питьевой воды. Добыча льда осталась традицией и способом получения питьевой воды.По словам Салима в последние три года уровень воды в озере поднялся и во время рыбалки попадается очень крупная рыба. Салим вырос в Каракуле, но всю жизнь прожил в Омске, в деревне в доме родителей бывает регулярно и зимой, и летом.Заснеженной озеро встречает нас видом на чистейшие и прозрачные глыбы льда, которые добыл кто-то из соседей Салима и складировал здесь на месте. Деревенские мужики опытным взглядом окинули заготовки льда и оценили уровень толщины льда в 30-35 сантиметров, который является безопасным для работы нашей съемочной группы.Мы выбрали место для заготовки льда, и местный житель Ильмир Ханафеев начинает топором делать прорубы во льду для возможности распилить ручной старинной пилой. Мы отходим в сторону от отлетающих кусков льда и ждем результат труда. Салим и Ильмир с легкостью и знанием взламывают, распиливают и отделяют большую глыбу льда от озера. Извлечь солидный кусок льда получается, обвязав его проволокой. Извлеченный лёд очищается от осеннего слоя снега, который покрыл озеро в момент становления льда, чистый лёд погружается в сани.

По словам Салима за раз он с напарником заготавливает 15-20 таких глыб льда и везет на санях домой. Но не все местные жители заготавливают лёд сами, часть из них готовы купить его уже готовым, чем и пользуются предприимчивые односельчане.

Раньше лёд в большом объеме заготавливали на лето, рыли погреба и складировали на теплый период года. Это позволяло в эпоху отсутствия электричества и холодильников сохранять свежими и замороженными мясо, молоко, сметану и масло. Погреба или навесы позволяли льду пролежать всё лето и не растаять. В любой момент хозяин мог достать кусок льда, отмыть его в воде и использовать для приготовления чая.

После возвращения с озера во дворе родительского дома Салим продемонстрировал нам предварительно заготовленные 25-30 кусков льда, которые он регулярно использует для приготовления пищи и питья.

Проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области реализуется в Большереченском районе на территории Уленкульского сельского поселения.

Проект реализуется Региональной татарской национально-культурной автономий Омской области «Маданият».

Проект реализуется с использованием средств предоставленных Фондом Президентских грантов.