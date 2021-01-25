ВИДЕО: Финал Регионального конкурса красоты и таланта «Татар кызы Пермского края 2020»

19 декабря 2020 года, в селе Баш-Култаево Пермского района прошло незабываемое событие — Финал Регионального конкурса красоты и таланта «Татар кызы Пермского края 2020». В котором приняли участие 7 обворожительных девушек.

В связи со сложившейся ситуацией в мире, некоторые часть предварительных этапов конкурса прошли ON-LINE. «Интервью», «Кулинарный» и «Интеллектуальный этап». «Мастер классы по рукоделию», «Фотосессия» и «Творческий этап» прошли в OFF-LINE формате.

По итогам конкурса девушки получили следующие номинации:

1. Заитова Эльмина Айдар кызы — ХЫЯЛ КЫЗ

2. Дюпина Альмира Әсләм кызы — НӘФИС КЫЗ

3. Сафарыева Лиана Ирек кызы — ЗИРӘК КЫЗ

4. Азмуханова Юлиана Наис кызы — УҢГАН КЫЗ

5. Ханова Юлисә Адлер кызы — 1 ВИЦЕ ТАТАР КЫЗЫ

6. Иткинова Илүзә Ильфар кызы — 2 ВИЦЕ ТАТАР КЫЗЫ

7. Хатыбзянова Ильсинә Айрат кызы — ТАТАР КЫЗЫ 2020