ВИДЕО: Интервью с художником. Роберт Миф. Очень «Питерский» художник

Герой нового выпуска видеопроекта «АртНашествие» хоть и родился в Казани, но просто влюблен в Санкт-Петербург, который стал его музой. Город на Неве – один из красивейших в мире и именно его красоту раскрывает в своих работах петербургский художник Роберт Миф. О красоте, творчестве, вдохновении и совершенстве автор и ведущая проекта Ильсия Кузнецова и художник Роберт Миф — в душевном и тонком интервью. Роберт Миф — в первую очередь пейзажист. В каждой работе художника – Петербург. Есть и работы, посвященные родине художника – Татарстану. Кстати, настоящая фамилия мастера – Мифтахутдинов. Он родился в Казани, закончил художественную школу в Нижнекамске и Художественное училище в Казани, поэтому малая родина осталась с художником навсегда. За это в 2019 году Министерство культуры Республики Татарстан наградило его нагрудным знаком «За достижения в культуре».

Но именно Петербург вдохновляет художника, а некая непредвзятость позволяет в своих работах показать город необычно, раскрыть его особую сторону. В работах мастера город предстает поэтичным, эстетичным и немного мрачным. Зачастую в работах художника — Петербург истинный, с его дворами, переулками, подворотнями. Но это не мешает ему показать город и в лучах света, с широким взглядом на проспекты и каналы. Роберт Миф живет и работает в Санкт-Петербурге, является членом Санкт-Петербургского отделения Союза Художников России. Выставки художника проходят в России, за рубежом. Его работы находятся в Администрации Губернатора и Правительстве Санкт-Петербурга, в Резиденции Патриарха Московского и всея Руси, в музейных и частных коллекциях России, Великобритании, Италии, Франции, США, Финляндии, Японии, Новой Зеландии. Имя Роберта Мифа включено в справочник «Лучшие художники России».

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