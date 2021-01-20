tatruen
Главная / Новости / ВИДЕО: «Камаз-Мастер» с победой вернулся в Татарстан

ВИДЕО: «Камаз-Мастер» с победой вернулся в Татарстан

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 20.01.2021 0 5

Чемпионы — дома! Накануне их встречали сначала в Москве, потом на родине – в Челнах. С собой они привезли 9 золотых бедуинов.
Нашим пилотам и штурманам не нашлось равных во всем мире. В итоге соревноваться им пришлось между собой. Они в 18-й раз доказали, что они – лучшие, заняв весь пьедестал почета впервые за 5 лет. Для Дмитрия Сотникова эта победа стала первой. Как встречали победителей?

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.