ВИДЕО: «Камаз-Мастер» с победой вернулся в Татарстан

Чемпионы — дома! Накануне их встречали сначала в Москве, потом на родине – в Челнах. С собой они привезли 9 золотых бедуинов.

Нашим пилотам и штурманам не нашлось равных во всем мире. В итоге соревноваться им пришлось между собой. Они в 18-й раз доказали, что они – лучшие, заняв весь пьедестал почета впервые за 5 лет. Для Дмитрия Сотникова эта победа стала первой. Как встречали победителей?

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