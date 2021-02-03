ВИДЕО: Памяти Назиба Жиганова: в Альметьевске памятную дату отметили концертом

В Альметьевске прошел концерт памяти композитора и педагога Назиба Жиганова. Его подготовили студенты и педагоги музыкального колледжа. Так они отметили юбилей маэстро.

В Альметьевском музыкальном колледже отмечают сразу несколько памятных дат. Одна из них — день рождения первого татарского композитора Назиба Жиганова — 110 лет. Это не только музыкант, но и педагог. Благодаря ему музыкальное образование распространилось по всей республике.

Дарья Трошина — студентка 3 курса. В этот вечер выступает в трио с флейтой и роялем. Убеждена – чтобы композицию сыграть хорошо, ее нужно чувствовать.

«Когда ты произведение чувствуешь, тебе легче его играть. Мне очень нравится. Мы играем второй год, нас постоянно берут на какие-то мероприятия, концерты — всегда его исполняем. Всем нравится — нам тоже», – рассуждает Дарья Трошина, студентка Альметьевского музыкального колледжа.

В программе 14 номеров: творения классиков и работы современных авторов.

«Татарский язык отличается особой мелодичностью, я бы сравнила его с итальянским. И не случайно – мы говорим, что опера Назиба Жиганова «Алтынчеч» самое настоящее бельканто», – отмечает Татьяна Сахибуллина, преподаватель Альметьевского музыкального колледжа.

Глубины звучания своему оркестру придает Ильнар Булатов — преподаватель Альметьевского музыкального по классу гитары. Для него год родных языков начался еще с периода самоизоляции.

«В этом году благодаря большому количеству прямых эфиров, в которые я выходил именно с татарской музыкой. Благодаря этому пришлось поднять большой пласт народной музыки», – подчеркнул Ильнар Булатов, преподаватель Альметьевского музыкального колледжа.

Это второй большой концерт, который дают студенты и педагоги музколледжа после ремонта. После реконструкции видеть и слышать артистов зритель может лучше. Единственное, что оставили нетронутым – барельеф на стенах.

Тимур Туманов

almetievsk-ru.ru