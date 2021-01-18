ВИДЕО: Пчеловоды деревни Тусказань Омской области

В Уленкульском сельском поселении Большереченского района состоялась презентация туристического маршрута в рамках реализации проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области.

Первое поселение по пути из района это деревня Тусказань. По словам Сиятина Чумарова в Тусказани живут замечательные и трудолюбивые люди, к одной из таких семей Бустановых мы и приехали в гости.

Альфия и Васаф Бустановы разводят пчел и держат порядка 15 семей, в прошлом году был значительный падеж. Супруга Альфия демонстрирует нам продукты пчеловодства, которые она реализует в селе, в районном центре и в городе. Это сушеный боярышник, лечебные травы для лечения мочеполовой и сердечно-сосудистой системы, мазь для суставов на основе пчелиного подмора. Пчелами семья занялась больше 20 лет назад. Держали пасеку и в лесу для повышения сбора мёда, но её разорил медведь и пока снова решили выставлять ульи в деревне на приусадебном участке.

Во дворе Бустановы оборудовали кабину для апитерапии, так называемый апи-домик – это область традиционной медицины продуктами пчеловодства. Летом во время активного сезона работы пчел в кабине устанавливается три улья. Ульи изолированы от пространства самой кабины и пчелы туда попасть не могут, но весь аромат из живого, работающего улья попадает в пространство помещения. Альфия часто проводит дозированное время в кабине в лечебных целях. Пол часа –час ежедневно на протяжении десяти дней, таков курс лечения апитерапией.

По окончанию экскурсии гости Тусказани получили в подарок от Бустановых пакеты с лечебными травами.

Проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области реализуется в Большереченском районе на территории Уленкульского сельского поселения.

Проект реализуется Региональной татарской национально-культурной автономий Омской области «Маданият».

Проект реализуется с использованием средств предоставленных Фондом Президентских грантов.