ВИДЕО: В Казани презентовали татарское радио «Китап»

«Песни, знакомые в каждом доме, национальная мелодика и книга». Под таким лозунгом радио вещает уже с мая прошлого года. Сначала через мобильное приложение. Сегодня, благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, уже на частоте 98,6 FM. Акцент — на литературу.

Стихи и рассказы современных татарских авторов записывают здесь же, часто в роли диктора сам писатель. Остается только обработать для эфира. 45 процентов вещания будут составлять собственные программы. А аудиокниг с популярными произведениями татарской литературы пока хватит на 500 часов. Ну и какое же радио без песни!

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов презентовал радио «Китап» в своём инстаграм. Теперь книгу можно не только читать, но и слушать, поделился радостью президент. В каждый дом радио должно принести национальный колорит. Главная же цель — сделать богатое культурное наследие татар доступным и понятным для молодежи. Пока аудитория в основном 35 плюс.

Через соцсети и мобильные приложения во всем мире радио слушают уже 15 тысяч человек. На FM волне пока только в Казани, в будущем планируют охватить и другие города республики.

tnv.ru