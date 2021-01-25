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ВИДЕО: В Казани работает выставка, где можно узнать ключевые моменты из биографии Минтимера Шаймиева

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Видеозаписи, 25.01.2021 0 2

20 января свой день рождения отметил Государственный Советник Татарстана, первый президент Республики Минтимер Шаймиев. Ему исполнилось 84 года. Именно команда во главе с Минтимером Шариповичем провела республику через тяжелые 90-е годы. И сегодня он продолжает активно участвовать в жизни Татарстана. Ключевые моменты из биографии Минтимера Шаймиева сегодня может посмотреть каждый татарстанец, на выставке в Казанской ярмарке открылась выставка «Лица республики. Первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев». Сотни фотографий и видеоматериалов, в них весь большой политический путь.

trt-tv.ru

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