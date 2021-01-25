ВИДЕО: В Казани работает выставка, где можно узнать ключевые моменты из биографии Минтимера Шаймиева

20 января свой день рождения отметил Государственный Советник Татарстана, первый президент Республики Минтимер Шаймиев. Ему исполнилось 84 года. Именно команда во главе с Минтимером Шариповичем провела республику через тяжелые 90-е годы. И сегодня он продолжает активно участвовать в жизни Татарстана. Ключевые моменты из биографии Минтимера Шаймиева сегодня может посмотреть каждый татарстанец, на выставке в Казанской ярмарке открылась выставка «Лица республики. Первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев». Сотни фотографий и видеоматериалов, в них весь большой политический путь.

trt-tv.ru