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ВИДЕО: В Москве провели вечер, посвященный памяти известного татарского поэта 20-30-х годов прошлого века Хади Такташа

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, Видеозаписи, 27.01.2021 0 4

В библиотеке Татарского культурного центра Москвы состоялся вечер, посвященный памяти известного татарского поэта 20-30-х годов прошлого века Хади Такташа.

Вниманию собравшихся были представлены стихи и песни на слова поэта в исполнении активистов Автономии татар Москвы, работников и артистов ТКЦ.

Стихи исполняли: Розалия Ханяфеева, Динара Садыкова, Ляля Салихова, Диана Исхакова, Гельяз Мавлютова, Ландыш Минкина. Песни на стихи Х.Такташа исполнила руководитель ансамбля «Татар моннары» Зайнаб Сулейман. На баяне аккомпанировал Ильдар Фетхуллин.

Вела вечер заведующая библиотекой Розалия Ханяфеева.

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