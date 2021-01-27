ВИДЕО: В Центральной библиотеке Нижнекамска запустили бесплатный экспресс-курс татарского языка

Нижнекамцев приглашают на курсы татарского языка. Центральная библиотека имени Г.Тукая запустила новый образовательный проект. Программа рассчитана на начинающих. Записаться на уроки может каждый желающий.

«Этот проект вызвал огромный интерес среди жителей. Нам это очень приятно. Сейчас мы формируем группы. Надеемся, что в ближайшее время мы организуем новые курсы уже для жителей города, которые хотят изучать татарский язык с начального уровня», — рассказала главный библиотекарь Центральной библиотеки имени Г.Тукая Марина Балашова.

Курс бесплатный. Состоит из 24 занятий. Уроки ведёт опытный педагог Гульнара Хайруллина.

Изучать татарский язык можно и в онлайн-формате. На странице Центральной библиотеки в Инстаграме стартовал проект ТatarTime. Занятия проходят два раза в месяц.

ntr-24.ru