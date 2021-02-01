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ВИДЕО: “Визит председателя исполкома ВКТ Даниса Шакирова с рабочей поездкой в Самару

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 01.02.2021 0 3

28 января состоялась рабочая поездка председателя исполкома Всемирного конгресса татар в город Самара. В ходе визита были посещены школа № 7 им.М.Т.Калашникова в мкр-не Крутые Ключи и школа “Яктылык” в Советском районе г.о. Самара.

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