26 января 2021 года в реабилитационном центре Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» стартовали курсы реабилитации для незрячих и слабовидящих в рамках проекта «Видеть и слышать сердцем».

Традиционно, на месячные курсы реабилитации приехали реабилитанты из разных регионов Российской Федерации – Ивановской, Амурской, Ростовской, Оренбургской, Самарской, Курганской областей, Республики Башкортостан, Удмуртской республики, Пермского края, а также из городов и районов республики Татарстан.

Главной целью проекта является содействие в социализации инвалидов по зрению, путем реализации комплексного подхода для их социальной (бытовой), образовательной, психологической и физической реабилитации в виде проведения курсов.

Одной из задач проекта является повышение уровня внимания к проблемам инвалидов по зрению со стороны общества.

Программа реабилитации обширна и разнообразна, включает в себя различные занятия, экскурсии и встречи с интересными людьми, консультации с юристами и психологами.

Каждый незрячий, приезжающий на реабилитационные курсы, прежде всего начинает изучать систему шеститочия по методу Луи Брайля, на котором основана письменность для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Для незрячих и слабовидящих людей умение читать и писать по Брайлю является ключом к грамотности, успешному трудоустройству и независимости.

Проект «Видеть и слышать сердцем» позволяет по-новому взглянуть на проблему реабилитации инвалидов. В реализации проекта задействовано большое количество сотрудников и партнеров.

В 2018 году проект «Видеть и слышать сердцем» уже становился победителем конкурса Фонда президентских грантов. В результате независимой экспертной оценки среди проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, вошел в ТОП-100 лучших проектов 2018 года, где на одно место претендовали семь проектов.

Благодаря социальной значимости, актуальности и высокому профессионализму команды, проект одержал победу во втором конкурсе Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» 2020 года.

На сегодняшний день в реабилитационном центре НИБФ «Ярдэм» реабилитационные курсы по проекту «Видеть и слышать сердцем» проходят за счет финансирования из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и за счет собственных средств НИБФ «Ярдэм».