В Мамадыше прошел юбилейный Всероссийский фестиваль креативных санок «SUNNYФЕСТ»

В Мамадышском районе в пятый раз прошел «SUNNYФЕСТ» — веселый зимний всероссийский фестиваль, который объединил традиционные катания на санях со снежной горы и творчество. Гостями фестиваля стали более 7000 человек. В этом году приняли участие 54 команды со всех уголков республики и соседних регионов, а также команды турецких заводов, работающих на территории Татарстана.

По правилам конкурса команды изготовили необычные сани, придумали оригинальные костюмы и перформанс перед спуском.

Сани команд оценивались по номинациям: «Где это видано?!» (Самые креативные сани), «Креатив!» (Креативность выступления и костюмов), «Как по маслу!» (Самый быстрый спуск с горы), Номинация «Докатились!» (Самый длинный спуск с горы), приз зрительских симпатий и приз главы Мамадышского района. Призовой фонд составил 150 000 рублей.

«SunnyФЕСТ» стал не только соревнованием, но и запоминающимся зимним праздником: в программе — отдых с детьми, призы, угощения, мастер-классы представителей народных промыслов.

Кроме того, в Мамадыше установили гастрономический рекорд России – испекли самый большой блин. Блин-рекордсмен готовили на специальной сковороде в 2,5 метра, которая весит 800 килограмм. Блину уже выдали сертификат, подтверждающий рекорд. Диаметр съедобного блина-великана составил 2,51 метра.

На дегустацию пригласили главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко, который торжественно отметил, что рекорд, установленный Московской областью 7 лет назад побит: «Жители города на Вятке отныне новые герои страниц Книги».

Для гостей фестиваля работали ярморочные ряды, импровизированный музей станок, организовали хоккейный турнир в валенках.

«SUNNYФЕСТ» также стал практическим уроком для участников Event-школы — двухдневного образовательного процесса, в рамках которого 50 татарстанцев учились создавать и организовывать креативные и конкурентоспособные туристические события.

Организатор Всероссийского фестиваля — Мамадышский район, при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства по делам молодежи РТ и Аграрного молодежного объединения РТ.

minmol.tatarstan.ru