Во Владимире обсудили взаимодействие национальных объединений с органами региональной власти

С 22 по 24 декабря 2020 года в городе Владимир состоялся Межрегиональный учебный семинар «Взаимодействие национальных объединений с органами региональной власти в целях профилактики межнациональных конфликтов». Организатором учебного семинара выступила Межрегиональная общественная организация «Центр межкультурного и межнационального сотрудничества» (г. Москва). В работе семинара приняли участие представители национальных общественных организаций следующих городов: Москвы, Владимира, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пензы, Ярославля, Пскова, Хабаровска, Иркутска, Воронежа, Красноярска, Оренбурга, Казани, Ижевска, Калининграда и др.

Пензенскую область представляли активисты татарской и армянской национально-культурных автономий Самочкина Гульназ Хуснулловна и Асатрян Сусанна Сергеевна. Тематика учебного семинара была посвящена обсуждению хода выполнения Указа Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», были обозначены причины возникновения межнациональных конфликтов и меры, предпринимаемые для профилактики противоречий межэтнического характера. На встрече был представлен опыт взаимодействия органов власти различных уровней и национальных объединений в регионах России. Своим опытом в проведении семинаров аналогичной тематики с собравшимися поделились коллеги из Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Ростова, Сочи и Оренбурга. Кроме этого обсуждались вопросы использования в 2021 году современных технологий для усиления потенциала НКО, а также, какие проекты следует проводить для поддержки межнационального мира в регионах.

Для участников семинара были организованы экскурсии с посещением достопримечательностей города Владимира и Суздаля. Участники мероприятия получили массу позитивных эмоций и, самое главное, опыт в работе по профилактике межнациональных конфликтов.

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