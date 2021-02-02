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Во Всемирном конгрессе татар началась встреча с представителями татарских общественных объединений стран зарубежья

Во Всемирном конгрессе татар началась встреча с представителями татарских общественных объединений стран зарубежья

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 02.02.2021 0 23

В эти минуты в конференц-зале Исполкома Всемирного конгресса татар началась встреча с представителями татарских общественных объединений стран зарубежья. Конференция проходит на платформе ZOOM. Модератор встречи заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев поприветствовал участников конференции.

С приветственным словом к участникам встречи обратился Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков.

На встрече запланированы выступления руководителей татарских общественных объединений стран зарубежья.

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