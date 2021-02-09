Во Всемирном конгрессе татар состоялась пресс-конференция проекта «Ачык Университет» («Открытый университет»)

Сегодня, 9 февраля, в Исполнительном комитете Всемирного конгресса татар состоялась пресс -конференция проекта «Ачык Университет» («Открытый университет»). Цель проекта – создание татароязычного университета.

«Ачык Университет» («Открытый университет») – это возможность в течение короткого времени получить профессиональные знания по той или иной теме, площадка для получения образования на татарском языке. Учеников курса ждёт общение с известными и авторитетными татарскими учёными и специалистами с применением современных методик преподавания.

На Пресс-конференции выступили спикеры, работающие над реализацией проекта. Менеджер проекта Зухра Вильданова рассказала историю создания “Открытого университета». Проект стартовал в 2016 году в формате «Школы проектов», а в 2019 году стал образовательным порталом ”Открытый Университет». На сегодняшний день в рамках данного проекта можно обучаться в онлайн и оффлайн форматах.

ИТ координатор проекта «Ачык Университет» Райнур Хасанов сообщил, что на сайте зарегистрировано 1500 человек, и назвал самые популярные курсы. Среди них «Учитель. Современные методы преподавания татарского языка», «История. I модуль. От Тюркского кагана до Казанского хана» и «СөйләмSkills. Ораторское мастерство». Также спикер подчеркнул, что был разработан чат для обратной связи со слушателями курсов.

Основатель компании Lenar Wealth Management, лектор курса по управлению личными финансами Ленар Рахманов отметил важность данного курса для внедрения новой темы в татароязычные проекты.

На сегодняшний день в рамках проекта «Открытый Университет » действуют следующие курсы:

История. I модуль. От Тюркского кагана до Казанского хана.

Современная татарская культура.

История. II модуль. PostХанство.

Учитель. Современные методы преподавания татарского языка.

СөйләмSkills. Ораторское мастерство.

Создание татарской среды в семье.

Татарский дизайн.

Управление личными финансами.

Графический дизайн.

Литературная лаборатория.

Организаторы проекта: Всемирный конгресс татар, Всемирный форум татарской молодёжи, Министерство молодёжи Республики Татарстан.