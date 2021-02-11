Во Всемирном конгрессе татар состоялась встреча с делегацией татарских студентов из Башкортостана

Сегодня во Всемирном конгрессе татар делегация татарских студентов Республики Башкортостан встретилась с руководством Исполкома ВКТ. На встречу приехали студенты ВУЗов и ССУЗов Республики Башкортостан, а также наши соотечественники, занимающиеся предпринимательством.

Студенческую делегацию поприветствовал заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков. Он рассказал молодежи о структуре Всемирного конгресса татар и о действующих проектах ВКТ. Он подчеркнул, что проекты конгресса по содействию в поступлении в ВУЗы представляют особый интерес для студентов.

Также Ильгиз Халиков рассказал участникам встречи о документе «Татары: стратегия действия», принятом на заседании Национального Собрания, и о путях его реализации.

О молодежных проектах рассказала и председатель Всемирного форума татарской молодежи, начальник комитета по работе с молодежью Всемирного конгресса татар Ленария Муслюмова. Она ознакомила студентов с деятельностью таких проектов, как «Печән базары», «Ачык университет», «Мин татарча сөйләшәм», «Татарча диктант», «Җәдид фест» и др. и призвала принимать активное участие в данных мероприятиях.