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В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов проводится Всероссийский конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы»

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов проводится Всероссийский конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы»

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Главные новости, 22.01.2021 0 8

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа их труда, популяризации перспективных образовательных идей и практик, направленных на совершенствование республиканской системы образования, а также формирования позитивного имиджа о профессии педагога Министерством образования и науки Республики Татарстан проводится Всероссийский конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы» (далее — Конкурс).

Для участия в Конкурсе приглашаются учителя татарского языка и литературы образовательных организаций субъектов Российской Федерации. Участникам необходимо разместить материалы на личном (школьном) сайте в формате МР4 и направить заявку на участие в срок до 15 февраля 2021 года.

С Положением Конкурса можете ознакомиться здесь.

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