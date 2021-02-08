Вышла в свет книга «Татарские села Самарского края»

Хранить память о прошлом – одном из главных условий человеческого бытия. Без памяти о своих истоках человек становится «не помнящим родства». Тем значимее для жителей Самарской области книга «Татарские села Самарского края», подготовленная под общей редакцией Шамиля Хайдяровича Галимова.

Она включает в себя очерки и воспоминания о татарских сельских населенных пунктах Самарской области, которые прекратили существование и стали достоянием истории.

В книге с разных сторон освещаются вопросы истории и материальной культуры, развития хозяйства, культуры и образования, религиозной жизни сел.

Книга «Татарские села Самарского края» издана за счет средств гранта Министерства культуры Республики Татарстан для общественных организаций Российской Федерации, участвующих в реализации этнокультурных проектов, при содействии Федеральной национально-культурной автономии татар (ФНКАТ).

Рецензентом выступил доктор исторических наук, профессор, директор Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН республики Татарстан Искандер Аязович Гилязов.

Открывается книга большим историческим очерком об одном из крупнейших сел региона – Денискино, которое в 2021 году будет отмечать 300-летие со дня основания. Очерк Равиля Хазиевича Нурмухаметова, местного исследователя, раннее публиковался в сокращенном варианте. В книге же составители посчитали своим долгом опубликовать весь его многолетний труд.

Впервые обращено внимание к теме истории «бывших татарских» сел региона. В Самарской области подобных набирается почти три десятка. Большинство деревень образовались в первые годы советской власти и примерно в одно время их постигла печальная участь. Они исчезли с карты и из списков населенных пунктов, но память о них хранится в сердцах, делах и помыслах людей, которые когда-то там жили. Жизнь этих деревень стала страницами истории татарского народа и Самарского края.

Вторая часть книги состоит из исторических материалов, при подготовки которых использовался широкий спектр архивных документов и опубликованных источников.

Книга поможет читателям расширить свой исторический кругозор и узнать еще больше о жизни предков. Познакомиться с изданием можно в библиотеке ГКУ СО «Дом дружбы народов».

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