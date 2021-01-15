Я и мой мир: в Нижнекамске откроется выставка художника Салавата Негматова

В следующий четверг, 21 января, в Нижнекамске откроется персональная выставка члена Союза художников Татарстана Салавата Негматова.

«Я и мой мир» — так называется экспозиция, которая пройдёт в музее Ахсана Фатхутдинова. Торжественное открытие состоится в 15 часов.

В работах мастера можно увидеть с каким разнообразием художник использует линию (штрих). Самые различные штрихи: то широкие и тёмные, то лёгкие и прозрачные, а то и едва уловимые, как тончайшая паутинка – всё это позволяет Салавату Изадовичу решать самые разнообразные задачи, создавать произведения, которые привлекают зрителей не только внешней стороной, но прежде всего глубоким содержанием.

В день открытия, 21 января, вход на выставку свободный. 0+

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