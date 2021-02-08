Завершились зональные этапы Фестиваля учащихся многонациональных воскресных школ

В трёх городах Татарстана прошли зональные этапы фестиваля учащихся многонациональных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом содержания образования по номинациям «Хореография», «Вокал», «Народное творчество».

2 февраля отбор состоялся в Казани в Доме дружбы народов, 4 февраля зональный этап прошёл в Центре детско-юношеского творчества Альметьевска. 5 февраля в челнинской гимназии №2 им. М. Вахитова свои таланты продемонстрировали ученики закамской зоны.

Всего было принято 193 заявки. В зональных этапах фестиваля приняли участие 1 120 учеников.

Выступления ребят оценивало компетентное жюри под руководством Народной артистки ТАССР, доцента Казанского государственного института культуры Риммы Ибрагимовой.

Члены жюри:

Рамиля Сахабутдинова, кандидат педагогических наук, исполнительный директор – главный редактор «ШАЯН ТВ» телерадиокомпании «Татарстан – Новый Век», заслуженный работник культуры РТ.

Фарида Кикар, заслуженный работник культуры РТ, экс-солистка Татарского государственного ансамбля РТ.

Нигина Низамиева, лауреат международных конкурсов, балетмейстер, педагог студии ансамбля танца «Казань».

Айсылу Габдинова – лауреат международных конкурсов, телеведущая канала телерадиокомпании «Татарстан – Новый Век», педагог по вокалу.

Проведение гала-концерта, приуроченного к Международному дню родного языка, с участием победителей фестиваля запланировано на 19 февраля. Оно пройдёт на базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. В рамках данного мероприятия лучшие исполнители будут награждены дипломами Министерства образования и науки РТ и ценными подарками, все участники фестиваля получат сертификаты.

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