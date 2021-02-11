Жители Татарстана могут поучаствовать в конкурсе на выявление ошибок в вывесках и табличках на татарском языке

В Татарстане с 1 февраля проходит конкурс по выявлению ошибок в названиях и надписях на вывесках и информационных табличках на татарском языке. Он продлится до 1 сентября.

Принять участие в конкурсе могут все жители Татарстана тремя способами:

на портале госуслуг РТ в разделе ГИС РТ «Народный контроль»;

в мобильном приложении ГИС РТ «Народный контроль»;

направив письмо и фотоподтверждения в Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ на электронный адрес [email protected] или по адресу: 420111, Казань, ул. Карла Маркса, 12.

В первых двух вариантах необходимо выбрать категорию «Ошибки в названиях и надписях» и направить уведомление с фотографиями объекта (вывески, информационной таблички, топографического обозначения, дорожного указателя, аншлага жилых домов), в котором допущены ошибки.

Фото должно позволять определить, какой организации принадлежит табличка. Также необходимо указать адрес ее местонахождения.

В четвертом квартале 2021 года определят десять победителей, которые обнаружили наибольшее количество ошибок.

Напомним, вице-мэр Казани Денис Калинкин поручил проверить вывески в городе на наличие двух языков. Провести проверку предложила председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и национальным вопросам Казгордумы Гузель Сагитова.



realnoevremya.ru Татьяна Демина