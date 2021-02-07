Зимние встречи организации татарских женщин «Ак калфак»

Впервые после зимних каникул состоялось заседание магнитогорской организации татарских женщин «Ак калфак». Но центром встречи все же стал долгожданный кулинарный мастер класс. И место для проведения было выбрано не случайно – кафе «Сажида», хозяйки которых – Нажия и Сажида уже давно известны в городе своей прекрасной национальной кулинарией.

В рабочей части встречи руководители «Ак калфак» Лия Ахметзянова и отдела татарской культуры Кадерия Исхакова ознакомили участниц организации с планом работы ОТК на 2021 год, со структурой татарских организаций Магнитогорска, рассказали о создании и работе «Ак калфак», встрече с В. Шайхразиевым в Челябинске 28 января, а также были выслушаны и приняты во внимание предложения участниц по дальнейшей работе.

Приятным моментом стало награждение участниц онлайн — конкурсов «Испеки пирог», «Новогоднее убранство» и «Стихотворение маме».

Вести мастер класс взяла на себя наша активная участница – Рафиля Хайрутдинова, которую знают в городе как талантливого организатора праздничных мероприятий. Она и выбрала для приготовления знаменитую королевскую ватрушку. Ну, а мы объявили конкурс на лучшее название пирога на татарском языке.

Приготовление ватрушки проходило под внимательными взглядами опытных хозяек, молодых участниц, а также «глаза» видеокамеры корпункта телевидения «ТНВ» РТ. Во время выпечки пирога участницы продолжили обсуждать задачи и вопросы, записывать ценные идеи, давать интервью.

Ну, а какой же праздник без пения? Исполнение песни «Чак — чак» Илиной Канбековой, полуфиналистки международного конкурса «Татар кызы», стало украшением вечера, после чего началась самая приятная часть вечера – ужин в национальных традициях с токмачем, мясом и картофелем.

Кульминацией встречи стало появление долгожданного пирога, который торжественно пронесла по залу добрая хозяюшка Рафиля Хайрутдинова. Кстати, нашлось ему и новое название – «Карлы алан» («Снежная поляна»).

Завершилось все минутками здоровья – медитативными практиками для сохранения красоты лица и тела под чарующую восточную музыку.

Национально-культурная автономия татар города Магнитогорска