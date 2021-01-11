Зимняя смена фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» собрала 220 участников

Санаторий «Сосновый Бор» Зеленодольского района собрал на зимнюю творческую смену открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» 220 детей из 17 районов Республики Татарстан.

Здесь со 2 по 10 января при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства по делам молодежи РТ уже в шестнадцатый раз проходит зимняя творческая смена.

В рамках традиционного культурно-образовательного мероприятия участники смены посещают творческие встречи и мастер-классы известных деятелей искусства, выступают с праздничными концертами, где представляют свои новые номера в вокале, хореографии и конферансе.

Гостями рождественского концерта «созвездинцев» в Сосновом Бору стали заместитель мэра Зеленодольска Николай Бызин, заместитель руководителя исполкома Зеленодольского муниципального района Денис Лулаков, заслуженная артистка Татарстана, певица Айгуль Бариева, президент Региональной общественной организации содействия культуре и искусству «Центр сценических практик», российский хореограф-постановщик Владимир Аносов, старший преподаватель по вокалу Института театрального искусства И.Кобзона, лауреат международных фестивалей Владимир Шнитко.

«Созвездие-Йолдызлык» – это добрая традиция. Ранее я не бывал на столь грандиозных концертах, и сегодня с трепетом наблюдал за происходящим на сцене. Мне очень понравилась эта невероятно добрая атмосфера, ауру здешнюю не передать словами, – отметил Николай Бызин. – Я хотел бы пожелать успехов, здоровья, благополучия участникам фестиваля, их родителям и наставникам. Поздравляю всех с Рождеством!».

Провести время с пользой в дни новогодних каникул смогли лауреаты фестиваля — участники вокального ансамбля «АнтошкиLand», группы «Ассорти» из Зеленодольска, Камиль Валиев из Буинска, Александр Малышев из Казани, Аделина Джафарова из Альметьевска, квартет театра танца «Мизгел» из Набережных Челнов, Юлиана Михайлова из Дрожжановского района РТ, хореографический коллектив «Лилия» из Азнакаево и многие другие. Наставниками смены стали выпускники «Созвездия» — студенты Российского института театрального искусства-ГИТИС.

Генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», лауреат Премии Правительства РФ в области культуры Дмитрий Туманов подчеркнул символизм того, что Год родных языков и народного единства, объявленный Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, начался, в частности, зимней сменой «Созвездия».

«Зимняя смена дает нашим прекрасным детям и всем нам надежду на то, что чудо под названием «Созвездие-Йолдызлык» будет жить вечно! В нынешнее время — это особенно нужно людям – свет, красота и радость. Новый год мы начали очень достойно, звучали песни на разных языках народов, проживающих в республике, что особенно ценно. Для многих людей «Созвездие-Йолдызлык» – это одно из самых ожидаемых культурных событий, сохраняющих традиции и культурный код нации», – уверен Дмитрий Туманов.

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