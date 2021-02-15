На заседании Национального Собрания выступила Дания Загидуллина

На заседании Национального Собрания выступила заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар, вице-президент Академии наук Республики Татарстан, руководитель рабочей группы «Национальное образование и наука», занимающихся вопросами переписи населения, Дания Загидуллина.

Она рассказала о деятельности Академии Наук Республики Татарстан в сфере издания научных трудов, посвященных диалектам и говорам татарского языка. Также Дания Загидуллина отметила, что стартовал и успешно работает проект «Великие личности татарского народа» («Татар халкының күренекле шәхесләре») на плаформе YouTube.

Кроме того, руководитель рабочей группы «Национальное образование и наука» представила портал TATZET на сайте АН РТ, структура которого включает в себя словари, различные лингвистические базы данных, машинный перевод, корпусы и т.д. Дания Загидуллина рассказала и о других онлайн проектах: о сайте Центра пиьсменного и музыкального наследия ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова АН РТ, о сайте culturetat.info о культурном наследии Татарстана и Татарского народа и др.

Дания Загидуллина также отметила, что подобные онлайн проекты позволяют изучать татарский язык, культуру и историю во Всероссийском масштабе.