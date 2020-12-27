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Ученик Сокуровской школы признан лучшим на конкурсе «Первые шаги в науке»

Ученик Сокуровской школы признан лучшим на конкурсе «Первые шаги в науке»

в Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, 27.12.2020 0 10

Ученик Сокуровской школы имени Г. Р. Державина Сарвар Рустамов успешно выступил в XXVI Всероссийском детском конкурсе исследовательских творческих работ «Первые шаги в науке».

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от семи до 14 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью.

Финал конкурса состоялся в Москве. В столице Сарвар Рустамов совместно с педагогом Минзилей Кадыровой представили исследовательскую работу о жителях села Сокуры, погибших годы Великой Отечественной войны и об односельчанах — ветеранах войны.

По итогам конкурса Сарвара признали лучшим в направлении «История, военная история». Ученику, научному руководителю и директору учебного заведения вручили дипломы.

Организатор конкурса — Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

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