Газета «Халык сузе»

Учредитель газеты: Региональная национально-культурная автономия татар города Волгограда и Волгоградской области.

Газета издается с сентября 1998 г. Газета выходит в составе областной газеты межнационального общения «Новости Сарепты»

Тираж и периодичность: 999 экз., / впервые 6 лет ежемесячно, а затем от 2 до 4 раз в год

главный редактор приложения «Халык сүзе» Рустем Рамазанович Салимов, главный редактор газеты «Новости Сарепты» Евгения Арнольдовна Степурина

Телефон: 8 (8442) 37-89-68

e-mail: salem1950@yandex.ru