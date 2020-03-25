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Газета «Халык сузе»

Газета «Халык сузе»

Учредитель газеты: Региональная национально-культурная автономия татар города Волгограда и Волгоградской области.

Газета издается с сентября 1998 г. Газета выходит в составе областной газеты межнационального общения «Новости Сарепты»

Тираж и периодичность:  999 экз., / впервые 6 лет ежемесячно, а затем от 2 до 4 раз в год

главный редактор приложения «Халык сүзе» Рустем Рамазанович Салимов,  главный редактор газеты «Новости Сарепты» Евгения Арнольдовна Степурина

Телефон:  8 (8442) 37-89-68

e-mail: salem1950@yandex.ru

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