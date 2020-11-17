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100 лет Камышлинскому татарскому народному театру

100 лет Камышлинскому татарскому народному театру

в Новости, Слайдер, Культура, История, Соотечественники, 17.11.2020 0 3

Творческий труд самодеятельных артистов был признан в июле 1972 года — приказом министерства культуры РСФСР, коллектив театра получил высокое звание “народный самодеятельный театр”. А история театра началась еще в двадцатом году прошлого века.

Не одно поколение камышлинцев воспитал театр, прививая любовь к татарской культуре, сохраняя семейно-бытовые традиции татар, обряды, пропагандируя поэзию и драматургию татарского народа. Много удивительных, ярких, творческих, талантливых людей выступало на сцене провинциального театра. За свой многолетний творческий путь Камышлинский татарский народный театр был удостоен многих почетных наград.

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