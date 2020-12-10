12 декабря состоится научно-практическая конференция «Татарские периодические печатные издания: ретроспектива и будущее»

12 декабря на Платформе ZOOM в 15.00 по мск. состоится научно-практическая конференция «ТАТАРСКИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ: РЕТРОСПЕКТИВА И БУДУЩЕЕ», посвященная 115-летию первой татарской печатной газеты «Нур».

Первая татарская печатная газета прошла путь длиной в 115 лет, начиная отсчёт с 1905 года выпуском первого периодического издания на татарском языке – газеты «Нур» («Луч»), появившийся в Санкт-Петербурге благодаря просветителю, писателю, журналисту и переводчику с восточных языков Атаулла Баязито

Первый «Луч» ознаменовал издание в том же году первой казанской газеты «Казан мухбире», а в 1906 году на свет появились «Юлдуз», «Азат», «Баянель-хак», «Тан юлдузы», «Азат халык». В дальнейшем печатные татарские издания отображали исторические события, пропаганду власти, но главное взгляды и очерки

из жизни татар в регионах, объединяя и способствуя просвещению.

Формирование гражданской позиции татар в русле культурных характеристик, наследия народа и тем вызовом времени, что происходили вокруг в прошлом и сегодня в состоянии развития, а с учётом эры цифровизации, поглощающей общество сегодня требует осмысления роли и судьбы печатной татарской периодики.

Печатные СМИ на национальных языках испытывают потребность в господдержке еще сильнее, чем русскоязычные, и об этом открыто говорится в источниках, информирующих о реакции, в том числе на ситуацию в связи с пандемией. К примеру, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, в 2019 году выделило Государственных субсидий 87 газетам и журналам на национальных языках, а в период пандемии Постановлением правительства от 29.05.2020 включило СМИ и производителей печатной продукции в перечень пострадавших отраслей экономики страны и определило конкретные меры поддержки.

Как обстоят дела в реальности, что ждёт татарскую печатную периодику завтра, и как процессы в поведении потребителей под влиянием информационных технологий отразятся в татарском медиасообществе с учётом фактора непрекращающегося дискурса на тему русского и татарских языков – всё это предстоит проанализировать в Научно-практической конференции «Татарские периодические печатные издания: ретроспектива и будущее», посвященной 115-летию первой татарской печатной газеты «Нур» 12 декабря на Платформе ZOOM в 15.00 по мск. с трансляцией на YouTube-канале портала “Питер Татар”.

Организаторы конференции: Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Информационный портал «Питер Татар», Клуб татарских журналистов Санкт-Петербурга при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Исполком Всемирного конгресса татар.