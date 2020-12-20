125 инвалидов прошли реабилитацию в фонде «Ярдэм»

В шатре НИБФ «Ярдэм» состоялась итоговая пресс-конференция, посвященная завершению проекта «Поддержим друг друга» — победителя второго конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. В мероприятии приняли участие партнеры фонда «Ярдэм», реабилитанты проекта «Поддержим друг друга», председатели обществ инвалидов и общественные деятели Татарстан.

В реабилитационном центре НИБФ “Ярдэм” курсы реабилитации по проекту «Поддержим друг друга» проводились неоднократно и берут свое начало с 2016 года. За это время удалось достичь значительных результатов и на счету этого проекта более 400 человек, успешно прошедших обучение и реабилитацию. С октября 2019 года проект «Поддержим друг друга» стал победителем второго конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2019 году.

Размер гранта составил 4 883 870 рублей, софинансирование – 3 632 385 рублей. Таким образом, общая сумма расходов на реализацию проекта составил 8 516 255 рублей. В рамках проекта на средства президентского гранта прошли обучение и реабилитацию 5 групп с общим количеством обучающихся – 125 человек из разных регионов России. Главная цель проекта – социальная адаптация людей с ограниченными возможностями – инвалидов-колясочников, людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и с диагнозом ДЦП через проведение реабилитационных курсов.

Спикерами пресс-конференции выступили Президент Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов, вице-президент НИБФ «Ярдэм», директор реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова, заместитель председателя комиссии по образованию и науке Общественной палаты Республики Татарстан, заместитель председателя Общественного Совета при министерстве образования и науки Татарстана Римма Гильмеева, председатель общества инвалидов Кировского района Казани Марат Кадыров, координатор проекта, поэтесса Лилия Тимергалиева.

Ильгам Исмагилов выразил отдельную благодарность фонду президентских грантов за то доверие, которое оказано фонду «Ярдэм». Также поблагодарил меценатов, руководителей театров Г.Камала, К.Тинчурина, Г.Кариева, Казанского ТЮЗ, Национального музея Татарстана, председателей общественных организаций, объединений инвалидов и представителей СМИ за весомую поддержку в реализации проекта.

Как отметил Ильгам Исмагилов, «Поддержим друг друга» — это возможность по-новому взглянуть на себя, найти в себе силы для духовного, эмоционального и личностного развития. Благодаря уникальной методике, разработанной директором реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм» Маликой Гельмутдиновой, проект значительно помог облегчить жизнь инвалидов, способствовал выведению из депрессивного состояния, социальной интеграции, развитию творческой активности, укреплению физического и психологического здоровья, считает президент фонда «Ярдэм».

Депутат Малика Гельмутдинова рассказала о проведении большой работы, направленной на улучшение качества жизни инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем реализации мероприятий образовательного, духовного, реабилитационного, оздоровительного и культурно-досугового характера.

«Реабилитанты, когда-то не умеющие даже самостоятельно передвигаться, обслужить себя, и большую часть времени проводившие дома, получили возможность обучаться, и в дальнейшем смогут найти работу, создать семью и реализовать себя в жизни. У нас есть много примеров, когда люди с ограниченными возможностями достигают больших успехов, реализуют себя в жизни. Их жизнелюбие и оптимизм могут служить примером для всех» -, поделилась Малика Гельмутдинова.

Представитель Общественной Палаты Татарстана Римма Гильмеева дала высокую оценку фонду «Ярдэм» в деле реабилитации инвалидов. Также выразила огромную благодарность Общественной палаты Татарстана, принявшим участие в реализации проекта “Поддержим друг друга”.

«Системность фонда, с которой я ознакомилась, меня просто потрясла. Сюда привлечены научные кадры, педагоги, психологи, потому что сам момент реабилитации, адаптации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья требует не только физических и материальных усилий, но и психоэмоциональную поддержку, которую реабилитанты получают в реабилитационном центре фонда «Ярдэм» -, заявила профессор Римма Гильмеева.

В завершении мероприятия председателям обществ инвалидов Кировского, Приволжского, Вахитовского, Советского, Ново-Савинского районов, поселка Юдино Казани, благотворительному фонду «Сила в детях», АНО «Добрая Казань», АНО «Поверь в себя», центр «Теремок» были вручены более 200 учебных пособий по реабилитации людей с ограниченными возможностями «Социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями» Малики Гельмутдиновой.