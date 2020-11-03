13 и 14 ноября в Екатеринбурге пройдут театральные постановки татарского драмтеатра РТ

На этой неделе в Екатеринбург приезжает Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Амутбаева РТ.

13 ноября в 18:30 в Уральском центре народного искусства (концертный зал имени Лаврова) по адресу пр. Космонавтов, 23 театр представит одну из лучших постановок Шамхалова «Кайнана» («Свекровь») — это музыкальная комедия о вечной теме свекровь-сноха, сообщает пресс-служба общественной организации «Уральские горы».



Описание постановки:

Во все времена в семьях происходили «притирки» к друг другу, женщин всем сердцем любящих одного и того же мужчину. В спектакле по одну сторону конфликта стоит мама Жэннэт — подарившая жизнь своему сыну Аязу, а на другой молодая невестка Сагида. Жэннэт, с первых же дней не приняла свою невестку. Поэтому ищет любой повод для придирки, что бы раздуть невероятный скандал и унизить невестку.

Отчаявшись, Сагида уходит из дома мужа. Но к счастью друзья, Ильдар и Зарифа смогли перехитрить Жэннэт и спасти семью, вернуть в дом Жэннэт смех и радость.

14 ноября в 16:00 театр представит постановку Н. Анкилова «Солдат хатыны» («Солдатская вдова»). Спектакль поставлен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представление пройдет в Уральском центре народного искусства (концертный зал имени Лаврова) по адресу: пр. Космонавтов, 23.

Описание постановки:

Это рассказ о девушке по имени Мария Уварова и о других женщинах села, судьбы которых разрушила война. Именно они, проводив мужчин на фронт, остались в тылу в годы войны. На них, на женщин лег весь адский труд в колхозе, беднота, голод, смерть любимых. Есть в нашем рассказе предательство и героизм, отчаяние и вера в будущее, а также самопожертвование и безграничная любовь.