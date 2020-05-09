134 года со дня рождения основателя татарского национального театра, актера и режиссера Габдуллы Кариева.

В связи с этим члены Нурлатского землячества побывали на могиле Габдуллы Кариева на Ново-Татарском кладбище.

«В этом году из-за режима самоизоляции хотя и нет возможности провести памятные мероприятия, посвященные нашему земляку, с участием широкой общественности, тем не менее мы несколько человек посетили могилу Кариева. Вместе с имамом-хатыбом мечети «Апанай» Ниязом хазратом Сабировым, руководителем Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильясом хазратом Зиганшиным прочитали молитву у могилы Кариева», – сообщил руководитель Нурлатского землячества и руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарит Мифтахов.

Нурлатское землячество ежегодно с размахом организовывало памятные мероприятия по случаю дня рождения Габдуллы Кариева. К сожалению, в этом году на более поздний срок переносится и торжественное мероприятие, проходящее в родном селе артиста Кульбаево-Марасе.