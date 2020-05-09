enrutat
Главная / 134 года со дня рождения основателя татарского национального театра, актера и режиссера Габдуллы Кариева
134 года со дня рождения основателя татарского национального театра, актера и режиссера Габдуллы Кариева

134 года со дня рождения основателя татарского национального театра, актера и режиссера Габдуллы Кариева

в Новости, 09.05.2020 0

134 года со дня рождения основателя татарского национального театра, актера и режиссера Габдуллы Кариева.

В связи с этим члены Нурлатского землячества побывали на могиле Габдуллы Кариева на Ново-Татарском кладбище.

«В этом году из-за режима самоизоляции хотя и нет возможности провести памятные мероприятия, посвященные нашему земляку, с участием широкой общественности, тем не менее мы несколько человек посетили могилу Кариева. Вместе с имамом-хатыбом мечети «Апанай» Ниязом хазратом Сабировым, руководителем Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильясом хазратом Зиганшиным прочитали молитву у могилы Кариева», – сообщил руководитель Нурлатского землячества и руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарит Мифтахов.

Нурлатское землячество ежегодно с размахом организовывало памятные мероприятия по случаю дня рождения Габдуллы Кариева. К сожалению, в этом году на более поздний срок переносится и торжественное мероприятие, проходящее в родном селе артиста Кульбаево-Марасе.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.