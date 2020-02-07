14 февраля молодежь Екатеринбурга вспомнит и покажет татарские традиции знакомства и семейной жизни

Как раньше знакомились, сватались, женились и проживали семейную жизнь, все желающие смогут узнать из небольших интерактивных зарисовок

Мероприятие носит название «Гаилә йолалары кичәсе» (Вечер семейных традиций) и пройдёт в Музейном клубе «Дом Агафуровых». Стоит отметить, что место выбрано не случайно, дом, в котором проживало большое, дружное и жизнерадостное семейство, добавит атмосферу уюта и тепла в вечер. Организаторы покажут и расскажут обо всех традиционных праздниках и мероприятиях татар, связанных со знакомством и семейной жизнью.

Все традиции гости смогут увидеть в интерактивном формате, в некоторых из них желающие смогут принять участие. А после представления состоится обсуждение с традиционным татарским чаепитием.

«Это отличная возможность встретить своего татарина или татарочку и сразу узнать, что тебя ждёт после знакомства. А если ты уже встретил свою любовь, то наше мероприятие будет полезным для вас обоих. Вы проведёте этот день в атмосфере семейных татарских традиций» — пишут ребята на странице ВКонтакте.

Вход на мерпориятие платный:

100 рублей — льготные категории (школьники, студенты, пенсионеры)

150 рублей — для всех.

Эльвина Курбанова. Источник: Общественная организация «Уральские горы

ural.tatar