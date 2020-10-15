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18 октября состоится Велоэкскурсия «Татарская слобода Екатеринбурга на рубеже XIX-XX вв»

18 октября состоится Велоэкскурсия «Татарская слобода Екатеринбурга на рубеже XIX-XX вв»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 15.10.2020 0 7

18 октября состоится Велоэкскурсия «Татарская слобода Екатеринбурга на рубеже XIX-XX вв».

Организатор: Общественная организация «Уральские горы». Велоэкскурсию проведет Альфинур Ахунова — исследователь городских историй Екатеринбурга, выпускник школы городских маршрутов при Музее истории Екатеринбурга.

Для того, чтобы участвовать в мероприятии необходимо заполнить анкету по ссылке.

Точка сбора: Екатеринбург, улица Малышева, 35, 1, 2 офис; 1 этаж; 3 подъезд. Здесь можно взять в аренду велосипеды. Аренда одного велосипеда  — около 200 рублей.

Велоэкскурсия начнется в 13:00.

ural.tatar

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