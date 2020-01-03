Первая часть глобальной экспозиции Нацмузея РТ к 100-летию ТАССР откроется в феврале

Сразу после новогодних праздников в Национальном музее РТ начнется монтаж новой экспозиции, посвященной истории Татарстана с древнейших времен до наших дней. Работы будут проводиться фрагментарно, закрывать другие выставки при этом не будут. Первую часть экспозиции посетители смогут увидеть уже с 15 февраля, сообщила в интервью «Татар-информ» генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова.

«Это уникальная экспозиция. Больше 20 лет у нас в Казани не было экспозиции такого уровня. Впервые за многие годы мы будем показывать историю Татарстана сегодня. В этом нам большую помощь оказывают предприятия республики, министерства, которые привозят в наш музей продукцию своих предприятий. Проникновение этой экспозиции во все сферы нашей жизни — самая выдающаяся задача, которая стоит перед нами», — подчеркнула Назипова.

Она также отметила, что при безусловно огромных экспозиционных площадях в 3,5 тыс. кв. м история еще более огромна. К тому же «на современность» музей сможет отвести лишь 500 кв. м.

«Часть работы мы уже начали, активно идет реставрация крупногабаритных экспонатов. Мы начнем уже сейчас монтировать XVI–XVII век, параллельно делаем XVIII. И первую часть экспозиции посетители смогут увидеть уже в районе 15 февраля. Всего мы запланировали около 10 этапов», — рассказала собеседница агентства.

Полностью проект будет готов и презентован, по словам директора Нацмузея, в конце июня — начале июля. В экспозицию войдут, например, макет стадиона «Казань-Арена», предоставленный Министерством строительства РТ, кабина от «КАМАЗА» (поскольку для всего грузовика место выделить будет трудно) и макет «нефтекачалки» от «Татнефти» (компания готова была предоставить подлинную, но она оказалась «слишком тяжелой» для музея).