Первая часть глобальной экспозиции Нацмузея РТ к 100-летию ТАССР откроется в феврале

Сразу после новогодних праздников в Национальном музее РТ начнется монтаж новой экспозиции, посвященной истории Татарстана с древнейших времен до наших дней. Работы будут проводиться фрагментарно, закрывать другие выставки при этом не будут. Первую часть экспозиции посетители смогут увидеть уже с 15 февраля, сообщила в интервью «Татар-информ» генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова.
«Это уникальная экспозиция. Больше 20 лет у нас в Казани не было экспозиции такого уровня. Впервые за многие годы мы будем показывать историю Татарстана сегодня. В этом нам большую помощь оказывают предприятия республики, министерства, которые привозят в наш музей продукцию своих предприятий. Проникновение этой экспозиции во все сферы нашей жизни — самая выдающаяся задача, которая стоит перед нами», — подчеркнула Назипова.
«Часть работы мы уже начали, активно идет реставрация крупногабаритных экспонатов. Мы начнем уже сейчас монтировать XVI–XVII век, параллельно делаем XVIII. И первую часть экспозиции посетители смогут увидеть уже в районе 15 февраля. Всего мы запланировали около 10 этапов», — рассказала собеседница агентства.
Полностью проект будет готов и презентован, по словам директора Нацмузея, в конце июня — начале июля. В экспозицию войдут, например, макет стадиона «Казань-Арена», предоставленный Министерством строительства РТ, кабина от «КАМАЗА» (поскольку для всего грузовика место выделить будет трудно) и макет «нефтекачалки» от «Татнефти» (компания готова была предоставить подлинную, но она оказалась «слишком тяжелой» для музея).