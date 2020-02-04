Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в г. Нижневартовск

Продолжается визит заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева в регионы России. Сегодня он находится в Уральском федеральном округе. В аэропорту Нижневартовска его встречали соотечественники. Свою поездку Васил Шайхразиев начал с возложения цветов к памятнику поэта-патриота Мусы Джалиля.

Председатель Национального Совета встретится с главой города Нижневартовска Василием Тихоновым. Планируется, что XXI Федеральный Сабантуй пройдет в 2021-ом году в г. Нижневартовск. В связи с этим комитет по организации национального праздника проводит сегодня свое заседание. Василь Шайхразиев также примет в нём участие.

В Нижневартовске собрались и руководители татарских общественных организаций Уральского федерального округа. Это — Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, также ХМАО-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

На встрече будут подведены итоги прошедшего года и будет намечен план работы Всемирного конгресса татар на 2020 год. Также состоится церемония передачи эстафеты флага 100-летия ТАССР. Напомним, что мероприятие уже прошло в Дальневосточном федеральном округе — Республике Бурятия и во Владивостоке.